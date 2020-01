To nie jest "suwak"! Data publikacji 16.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj „Ale teraz jest suwak” powiedział kierujący peugeotem, który na ul. Grunwaldzkiej w Kielcach najpierw wymusił pierwszeństwo podczas zmiany pasa ruchu, a chwilę później zatrzymał swoje auto. Po tym wszystkim mężczyzna wysiadł ze swojego samochodu, by krótko porozmawiać z kierującym pojazdem, na którym wymusił pierwszeństwo. Teraz tą sprawą zajmują się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w minioną niedzielę, 12.01.2020 r., po godzinie 15:00, na ul. Grunwaldzkiej w Kielcach. Wtedy to, kierujący osobowym peugeotem jechał lewym pasem ruchu w kierunku osiedla Ślichowice i na jej szczycie postanowił z pełną prędkością zmienić pas ruchu. Manewrem tym wymusił pierwszeństwo na innym kierującym i spowodował bardzo niebezpieczną sytuację. Po tym mężczyzna zatrzymał się na lewym pasie ruchu, wysiadł ze swojego auta i podszedł do kierującego, na którym wymusił pierwszeństwo, by krótko z i nim porozmawiać na temat zaistniałej sytuacji. Na zarejestrowanym nagraniu słychać kierującego peugeotem, który mówi: „ale teraz jest suwak”.

Nagranie trafiło do świętokrzyskich policjantów za pośrednictwem skrzynki stopagresjidrogowej@ki.policja.gov.pl i już zostało przekazane funkcjonariuszom z Komedy Miejskiej Policji w Kielcach, którzy w tej sprawie przeprowadzą odpowiednie postępowanie.

Przypominamy.

Przepisy dotyczące „jazdy na suwak” weszły w życie 6 grudnia 2019 roku i precyzują sposób zachowania kierowców w sytuacji występowania zatoru na drodze, przy jednoczesnym zanikaniu pasa ruchu lub występującej na nim przeszkodzie.

Należy podkreślić że, musi występować znaczne zmniejszenie prędkości, a więc zazwyczaj będzie to spowolnienie „zatorem drogowym”, w którym pojazdy stoją lub poruszają się z niewielką prędkością. Przyczyną zatoru drogowego może być zarówno duże natężenie ruchu, jak również kolizja, bądź awaria pojazdu, itp.

Zasada „jazdy na suwak” nie znajduje zastosowania w przypadku istotnego zmniejszenia prędkości pojazdów względem prędkości dopuszczalnej, gdy ta zmniejszona prędkość będzie nadal wyższa, niż w przypadku zatoru drogowego (np. przypadek spowolnienia ruchu z 90 km/h do 40 km/h). Co istotne, zasada „jazdy na suwak” nie będzie miała zastosowania również w przypadku dojeżdżania do końca pasa ruchu, jeżeli nie występuje zator drogowy.

(KWP w Kielcach/js)