Ponad 3,5 promila miał kierujący zatrzymany przez policjanta po służbie Data publikacji 16.01.2020 Nietrzeźwy mężczyzna został zatrzymany przez policjanta po służbie. Funkcjonariusz ze Świebodzina zauważył auto jadące zygzakiem. Kierujący zatrzymał się na chwilę, a kiedy wysiadł miał problemy z ustaniem na nogach. Policjant natychmiast odebrał mu kluczyki i wezwał na miejsce patrol. Mężczyzna stracił prawo jazdy i trafił do policyjnej celi. Nie jest to pierwszy przypadek kiedy policjanci po służbie podejmują interwencje, dbając o bezpieczeństwo innych.

Policjantem jest się zawsze, nie tylko na służbie. Po raz kolejny udowodnił to jeden z policjantów ze Świebodzina. W dniu w wolnym jechał do jednej z miejscowości w gminie Sulechów. W trakcie jazdy zauważył, że pojazd przed nim porusza się w niebezpieczny sposób. Kierujący ewidentnie nie był w stanie utrzymać prostego toru jazdy. Jechał zygzakiem.

Kierowca nagle się zatrzymał i wysiadł z niego kierujący, który miał problemy z utrzymaniem równowagi. Funkcjonariusz zatrzymał się przy nim, dobiegł do pojazdu i zabrał kluczyki ze stacyjki. Następnie zatrzymał kierującego i wezwał na miejsce patrol. Po badaniu okazało się, że mężczyzna miał 3,5 promila alkoholu w organizmie. Kierującemu, 38-letniemu mieszkańcowi gminy Bojadła zatrzymano prawo jazdy, a on sam trafił do policyjnej celi.

Dzięki tej reakcji być może udało się uniknąć tragedii, którą mógł spowodować kierujący. Nie jest to odosobniony przypadek. Policjanci ze Świebodzina wielokrotnie reagowali na różnego rodzaju zagrożenia będąc poza służbą.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)