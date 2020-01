Dwaj bracia - policjanci po służbie, zatrzymali nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 16.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwaj bracia, policjanci z Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych i Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, w czasie wolnym od służby zatrzymali 47-letniego nietrzeźwego kierowcę, który spowodował kolizję drogową. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie.

We wtorek, 1401.2020 r., w godzinach wieczornych, dwaj bracia podróżując samochodem byli świadkami kolizji drogowej w miejscowości Świątniki Górne. Jadący przed nimi kierujący oplem zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do zderzenia czołowego z nadjeżdżającym z naprzeciwka fiatem.

Bracia są policjantami. Jeden pełni służbę w Komisariacie Policji w Świątnikach Górnych a drugi w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie. Tego dnia byli „na wolnym” ale bez wahania podjęli interwencję. Zatrzymali pojazd i podeszli do uczestników kolizji, którzy jak się okazało, nie doznali obrażeń ciała. Podczas rozmowy z kierującym oplem policjanci wyczuli od niego silną woń alkoholu. Natychmiast udaremnili pijanemu kierowcy dalszą jazdę i przekazali go patrolowi Policji, który niezwłocznie wezwali na miejsce. Patrol drogówki zbadał mężczyznę alkomatem, który wykazał prawie 3 promile alkoholu. 47-letniemu mieszkańcowi gminy Świątniki Górne za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi teraz do 2 lat pozbawienia wolności. Stracił też prawo jazdy.

(KWP w Krakowie / mw)