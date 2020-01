Policjant szybko odnalazł zaginione kobiety Data publikacji 16.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybkie i zdecydowane działanie policjanta z wydziału kryminalnego koluszkowskiej komendy doprowadziło do odnalezienia dwóch zaginionych kobiet. Kryminalny jeszcze tego samego wieczora odnalazł obie zaginione w lesie.

12 stycznia 2020 roku, po godz. 16:00, do Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach wpłynęło zawiadomienie o zaginięciu dwóch kobiet w wieku 21 i 38 lat. Zaginione oddaliły się z Domu Pomocy Społecznej w gminie Koluszki kilka godzin wcześniej. Początkowo pracownicy DPS-u na własną rękę poszukiwali pensjonariuszek. Gdy nie udało się ich znaleźć, powiadomiono Policję. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaginięciu policjanci z Koluszek, Andrespola i Tuszyna przystąpili do sprawdzenia prawdopodobnych miejsc pobytu kobiet. Zaangażowana w poszukiwania została również sąsiednia komenda powiatowa w Brzezinach. W poszukiwaniach uczestniczył także kryminalny z Koluszek, który na co dzień zajmuje się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Mimo późnej pory i obniżającej się temperatury powietrza policjant przeczesywał las. Dzięki zdeterminowanej postawie odnalazł zaginione w ciągu niespełna 3 godzin od przyjęcia zawiadomienia. Na szczęście kobietom nic złego się nie stało. Dzięki sprawnemu działaniu i determinacji policjanta nie doszło do tragedii, a obie zaginione zostały przekazane pod opiekę pracowników DPS-u.

(KWP w Łodzi / mw)