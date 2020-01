Policjanci odzyskali 200-letnie skrzypce Data publikacji 16.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z legnickiej komendy ustalili podejrzanego o serię włamań do pojazdów oraz kradzieży z niezamkniętych pojazdów, do których dochodziło w ostatnim czasie na terenie miasta. Funkcjonariusze przedstawili dziewięć zarzutów młodemu mężczyźnie. W związku z tym, że był on karany za tego typu przestępstwa, grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. W trakcie działań prowadzonych w tej sprawie policjanci odzyskali skrzypce, których wartość oszacowano na blisko 10 tysięcy złotych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu legnickiej komendy miejskiej w wyniku pracy operacyjnej ustalili kto jest sprawcą wielu włamań do pojazdów i kradzieży mienia z niezamkniętych pojazdów, do których dochodziło w ostatnim czasie na terenie Legnicy.

Okazał się nim 25-letni mieszkaniec Legnicy, który był znany policjantom z wcześniejszych kradzieży z włamaniem. Funkcjonariusze przedstawili już mężczyźnie dziewięć zarzutów, za które teraz odpowie przed sądem. Łupem legniczanina padało wszystko co było pozostawione w pojazdach, między innymi pieniądze, portfele, karty płatnicze, dokumenty a nawet instrument lutniczy - skrzypce z przełomu XVIII / XIX wieku warte 10 tysięcy złotych.

Część mienia, między innymi skrzypce udało się już odzyskać. Mężczyźnie za kradzież z włamaniem w warunkach powrotu do przestępstwa grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu/js)