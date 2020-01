„Przekręcony” licznik to przestępstwo! Pamiętajmy o tym Data publikacji 16.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Od 1 stycznia podczas kontroli drogowej policjanci sprawdzają stan licznika pojazdu. Na terenie powiatu radziejowskiego ujawniono już 5 aut z podejrzeniem cofniętego drogomierza. U niechlubnego rekordzisty licznik był cofnięty o ponad 350 tys. kilometrów.

Od 1 stycznia br. podczas każdej kontroli drogowej policjanci sprawdzają aktualny stan licznika i porównują go z danymi wprowadzonymi do systemu CEPiK. Znowelizowane przepisy kodeksu karnego (art.306a) stanowią, że jakakolwiek ingerencja we wskazania drogomierza w aucie jest przestępstwem, zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Odpowiedzialność ponosi zarówno osoba, która cofa licznik, jak i właściciel pojazdu, który zleca wykonanie takiej usługi.

Od początku roku radziejowscy policjanci ujawnili pięć przypadków, w których prawdopodobnie cofnięto drogomierze. Niechlubny rekordzista w dostawczym fiacie miał wskazanie różniące się o ponad 350 tysięcy kilometrów w porównaniu z zapisem w systemach informatycznych.

Wszystkie ujawnione nieprawidłowości będą wyjaśniane przez radziejowskich policjantów.

(KWP w Bydgoszczy / mw)