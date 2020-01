Policjanci z rybnickiej grupy "Speed" zatrzymali kierowcę pod wpływem narkotyków Data publikacji 16.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Rybniccy policjanci ze specjalnej grupy "SPEED", zwalczającej niebezpieczne zachowania w ruchu drogowym tym razem zatrzymali kierowcę skody. Stróże prawa podejrzewali, że kierujący jest pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Inny był natomiast wynik badania wykonanego narkotesterem. Okazało się, że 30-latek kierował pod wpływem środków odurzających. To dopiero początek przewinień rybniczanina. W jego mieszkaniu kryminalni zabezpieczyli 180 działek dilerskich marihuany.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego rybnickiej komendy ze specjalnej grupy "SPEED", zatrzymali do kontroli drogowej na ul. Żorskiej kierującego skodą octavia. 30-letni mężczyzna został przebadany przez mundurowych urządzeniem do wykrywania alkoholu w wydychanym powietrzu. Pomiar wskazał, że był on trzeźwy.

Jednak zachowanie kierowcy wzbudziło u policjantów podejrzenie, że może on być pod wpływem środków odurzających. Po przeprowadzeniu badania okazało się, że jest on pod wpływem środków odurzających. W efekcie mieszkaniec Rybnika został zatrzymany i doprowadzony do komendy. W jego samochodzie mundurowi znaleźli i zabezpieczyli marihuanę. W wyniku dalszych czynności kryminalni znaleźli w mieszkaniu zatrzymanego mu 180 działek dilerskich marihuany.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających w znacznej ilości, za co grozi mu nawet 10 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec rybniczanina dozór policyjny.

(KWP w Katowicach / mg)