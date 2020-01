Zatrzymani sprawcy czynnej napaści na policjantów Data publikacji 16.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 8 stycznia br. w jednym z mieszkań w Nowej Hucie czterech mężczyzn dopuściło się czynnej napaści na policjantów. Sprawcy zostali zatrzymani. Grozi im do 10 lat więzienia.

W minioną środę, około godz. 3.20, policjanci z Komisariatu Policji VIII w Krakowie zostali wezwani na interwencję do jednego z mieszkań w Nowej Hucie. Według zgłoszenia w mieszkaniu tym miało dojść do sprzeczki pomiędzy kilkoma mężczyznami, w wyniku której ucierpiał jeden z nich. Kiedy funkcjonariusze dotarli pod wskazany adres zastali tam czterech uczestników imprezy oraz kobietę, którzy wspólnie spożywali alkohol. Policjanci zapytali zebranych o szczegóły zdarzenia. Na kolejne pytania mundurowych mężczyźni odpowiadali z coraz większym rozdrażnieniem i agresją, a atmosfera stawała się nerwowa. Funkcjonariusze postanowili przewieść najbardziej nietrzeźwych uczestników libacji do izby wytrzeźwień. Wówczas jeden z mężczyzn wpadł szał, zaczął wykrzykiwać w stronę policjantów wulgarne słowa i starał się ich zmusić do opuszczenia mieszkania. 50-latek podbiegł do jednego z funkcjonariuszy i zaczął szarpać go za mundur. Ponadto agresor zabrał z kuchennego blatu nóż i markował ciosy, które mógłby nim zadać. Ponieważ sytuacja zrobiła się niebezpieczna, funkcjonariusze zdecydowali się na użycie środków przymusu bezpośredniego. Na miejsce wezwane zostały dodatkowe policyjne patrole. Funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn w wieku 49-67 lat.

Sprawcy zostali przewiezieni do Komisariatu Policji VIII w Krakowie, skąd trafili do policyjnego aresztu. Następnie mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta, gdzie usłyszeli zarzut czynnej napaści na policjantów. Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, zakazu opuszczania kraju oraz kontaktu ze współpodejrzanymi.

(KWP w Krakowie)