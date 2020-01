Zatrzymani w związku ze znęcaniem się nad kotem Data publikacji 16.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci przedstawili zarzuty dwóm osobom w związku ze znęcaniem się nad kotem. Wczoraj zatrzymana została 19-letnia kobieta, dziś do komisariatu stawił się 20-letni mężczyzna. Osoby te usłyszały zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

We wtorek, 14.01.2020 r., policjanci przyjęli zgłoszenie dotyczące znęcania się nad zwierzęciem. Na umieszczonym w Internecie filmie mężczyzna znęcał się nad kotem uderzając go kijem. Policjanci pracując nad sprawą dotarli do bezpośredniego świadka zdarzenia, ustalili tożsamość osób podejrzewanych o to przestępstwo i zaczęli ich poszukiwać

Funkcjonariusze, którzy pracowali przy tej sprawie zabezpieczyli komputer mężczyzny, telefon kobiety, a także nagranie tego zdarzenia.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku/js)