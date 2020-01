88-latka znajdowała się kilkanaście kilometrów od domu, pomogli jej policjanci Data publikacji 16.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kobieta wyszła z domu na krótki spacer. Po pewnym czasie straciła orientację w terenie a chcąc wrócić do domu, w rzeczywistości oddalała się od niego. Przechodząc przez jedną z miejscowości na terenie gminy Świerzawa, została zauważona przez sołtysa, który zaniepokojony tą sytuacją poinformował miejscowych policjantów. Funkcjonariusze natychmiast ustalili miejsce zamieszkania kobiety i pomogli jej wrócić do domu, gdzie czekał na nią jej syn. Jak się okazało, seniorka pokonała pieszo bardzo długi dystans a w chwili jej odnalezienia przebywała ponad 12 kilometrów od domu i zmierzała w kierunku sąsiedniego powiatu.

Wczoraj (15.01.2020 r.) w godzinach popołudniowych do dzielnicowych ze Świerzawy zgłosił się zaniepokojony mężczyzna, który chwilę wcześniej widział starszą kobietę idącą pieszo przez miejscowość Rzeszówek. Jak poinformował, jako sołtys tej miejscowości zna wszystkich mieszkańców a samotnie idącej starszej kobiety nigdy wcześniej nie widział. Ta sytuacja bardzo go zaniepokoiła i obawiał się, że mogła się zgubić.

We wskazane miejsce natychmiast udali się funkcjonariusze z Posterunku Policji w Świerzawie, którzy spotkali kobietę. Była nią 88-latka, która bez problemu potrafiła wskazać swoje dane i miejsce zamieszkania, ale jak się okazało nie potrafiła wrócić do domu. Kilka godzin temu wyszła na spacer a w drodze powrotnej straciła orientację w terenie i w rzeczywistości oddalała się od swojego miejsca zamieszkania. W chwili odnalezienia znajdowała się ponad 12 kilometrów od domu i zmierzała w stronę powiatu Jaworskiego. Policjanci pomogli kobiecie i odwieźli ją do domu, gdzie czekał na nią syn.

Niewątpliwie zaangażowanie i postawa sołtysa zasługuje na uznanie. Prawdopodobnie dzięki jego czujności i szybkiej reakcji policjantów na zgłoszenie, udało się uniknąć sytuacji stanowiącej zagrożenie dla zdrowia seniorki.

(KWP we Wrocławiu/js)