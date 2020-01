Kontrola drogowa i licznik „cofnięty” o ponad milion kilometrów Data publikacji 16.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj, na ul. Wita Stwosza w Krakowie padł nowy rekord niezgodności stanu licznika w pojeździe. Policjanci ruchu drogowego podczas kontroli drogowej samochodu marki Mercedes Sprinter, ujawnili, że różnica pomiędzy rzeczywistym przebiegiem licznika a informacjami wynikającymi z wpisu w zaświadczeniu o badaniu technicznym pojazdu, wynosi ponad milion kilometrów. Kierowca podał, że licznik był wymieniony. Przypominamy o nowych przepisach.

15 stycznia br. około godziny 10.30 policjanci krakowskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej 35-letniego kierującego pojazdem marki Mercedes Sprinter. Powodem kontroli było m.in. niesprawne oświetlenie zewnętrzne samochodu. W trakcie czynności funkcjonariusze zauważyli, że niesprawne światła to tylko jeden z mankamentów w pojeździe. Prawdziwym odkryciem okazało się wskazanie drogomierza, które pokazało, że różnica pomiędzy rzeczywistym przebiegiem licznika a stanem licznika odnotowanym w Centralnej Ewidencji Pojazdów wynosiła ponad 1 milion 14 tys. kilometrów. Miesiąc wystarczył, aby wskazania licznika diametralnie się zmieniły, bowiem w grudniu 2019 roku podczas przeglądu technicznego na stacji diagnostycznej stan licznika wynosił 2 008 533 km, a obecnie wskazuje 993 892 km. Kierowca wyjaśnił, że to pojazd służbowy. Wg informacji od jego szefa w pojeździe był wymieniany drogomierz. Policjanci będą to weryfikować.

Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia br. wymiana licznika winna być odpowiednio udokumentowana. Drogomierz można wymienić, ale tylko w pewnych, z góry określonych sytuacjach. Mianowicie jest to możliwe tylko z powodu jego uszkodzenia lub w przypadku konieczności wymiany elementu z nim związanego. Ważne, aby właściciel pojazdu z wymienionym licznikiem stawił się w ciągu 14 dni na stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu drogomierza. Diagnosta wprowadza dane do bazy CEP i wydaje zaświadczenie.

Wczorajsze ujawnienie zmienionej wartości licznika, nie jest jedynym takim przypadkiem w stolicy Małopolski. Od początku roku krakowscy policjanci ujawnili 9 przypadków cofania licznika.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym i zmianami w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego z dnia 5 listopada 2019 r., od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe zasady kontroli drogowych.

Obecnie policjanci mają obowiązek sprawdzać i spisywać stan licznika, poza ustawowymi wyłączeniami jak np. akcje "Trzeźwy poranek", a odczytane wskazania drogomierza przesłać do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Kierujący pojazdami muszą pamiętać również o tym, że od 25 maja ubiegłego roku zgodnie z zapisem art. 306 a kodeksu karnego, za zmianę wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencję w prawidłowość jego pomiaru, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Należy pamiętać, że takiej samej karze podlega zarówno osoba, która cofa licznik pojazdu, jak i ta, która taką korektę zleca.

Jeśli chcemy sprawdzić stan licznika pojazdu z ostatniego badania technicznego to sprawdzenie danych o pojazdach, których jest się właścicielem lub posiadaczem umożliwia usługa "Mój Pojazd": https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/moj-pojazd

Można też uzyskać informacje o innym pojeździe. Dzięki usłudze Historia Pojazdu bezpłatnie można sprawdzić dane pojazdów, które nie należą do sprawdzającego. Jeżeli masz zamiar kupić używany pojazd albo potwierdzić informacje, które podaje ci jego właściciel - skorzystaj z tej usługi online: https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/sprawdz-historie-pojazdu

W lutym usługa "Mój Pojazd" zostanie wzbogacona o informacje dotyczące wymiany licznika. Znajdzie się w niej data i przyczyna wymiany, a także wskazanie po wymianie. W usłudze "Historia Pojazdu" także pojawią się informacje o wymianie drogomierza.

(KWP w Krakowie / mg)