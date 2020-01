Zarzuty za potrącenie strażnika, posiadanie narkotyków i uszkodzenie radiowozu Data publikacji 17.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do pięciu lat pozbawienia wolności może grozić 27-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o naruszenie nietykalności funkcjonariusza Straży Miejskiej , posiadanie narkotyków i uszkodzenie radiowozu. Z ustaleń wynika, że mężczyzna podczas kontroli próbował ratować się ucieczką i potrącił strażnika miejskiego Okazało się, że w pojeździe ukrywał kilka porcji narkotyków. 27-latek został zatrzymany i już usłyszał zarzuty.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 14.01.2020 r., przed godziną 14:00. Policjant i funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli interwencję wobec kierującego skodą, który dopuścił się wykroczenia. Podczas kontroli funkcjonariusze spostrzegli, że mężczyzna ma w aucie narkotyki. Kiedy 27-latek zorientował się, że wyjdzie to na jaw, próbował ratować się ucieczką. Ruszył skodą i potrącił stojącego przy pojeździe strażnika oraz uderzył w zaparkowany radiowóz. 27-latek został obezwładniony i zatrzymany. W jego pojeździe funkcjonariusze ujawnili kilka porcji mefedronu i marihuany.

Sprawa trafiła do policjantów z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał zarzuty karne dotyczące naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego, posiadania narkotyków i uszkodzenia mienia. 27-latek został objęty dozorem policyjnym. Za te przestępstwa może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KSP / mw)