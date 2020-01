Fałszywa „wnuczka” zatrzymana przez krakowskich policjantów Data publikacji 17.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Przestępczości Przeciwko Mieniu KMP w Krakowie zatrzymali 31-latkę podejrzaną o to, że w grudniu 2019 roku dopuściła się oszustw metodą na tzw. wnuka. W wyniku przestępczej działalności kobiety pięć osób straciło ponad 200 tys. złotych. 31-latka odpowie także za posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających.

Na początku grudnia ubr. kilku krakowskich seniorów odebrało telefon, w którym rozmówca przekazał im nieprawdziwe informacje o tym, że ich oszczędności są zagrożone i dlatego należy je wypłacić oraz przekazać policjantom. Oczywiście informacje te zostały wymyślone przez przestępców, którzy oszukują starsze osoby metodą na tzw. wnuczka. W opowieści te uwierzyło pięć osób, cztery kobiety i jeden mężczyzna. Starsze osoby zwiedzione przez przestępców przygotowały gotówkę, a następnie przekazały ją 31-latce, która przyjechała w ustalone miejsca po jej odbiór. Oszustka przejęła od seniorów pieniądze w wysokości od 20 do 70 tys. złotych. Łącznie pięcioro pokrzywdzonych straciło oszczędności na łączną kwotę ponad 200 tys. złotych. Kiedy zorientowali się, że padli ofiarami naciągaczy zgłosili sprawę Policji.

Funkcjonariusze Wydziału Przestępczości Przeciwko Mieniu KMP w Krakowie przystąpili do działania, ustalili jej tożsamość oraz miejsce zamieszkania. 18 grudnia ubr. kobieta została zatrzymana w jednym z miast na terenie województwa dolnośląskiego. W mieszkaniu 31-latki policjanci znaleźli znaczne ilości substancji psychotropowej oraz środki odurzające. Funkcjonariusze zabezpieczyli na miejscu prawie 7 gramów metamfetaminy, blisko 7 gramów marihuany oraz ponad 67 gramów tabletek extasy. Według posiadanych przez śledczych informacji zabezpieczone narkotyki miały zostać wprowadzone do obiegu. Wszystko wskazuje na to, że 31-latka nie działała sama, ale wspólnie i w porozumieniu z innymi, jeszcze nieustalonymi osobami. Funkcjonariusze pracują nad ustaleniem personaliów pozostałych przestępców.

Kobieta decyzją sądu została tymczasowo aresztowana. Odpowie za oszustwo oraz za posiadanie znacznej ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych, jak również za przygotowanie do wprowadzenia ich do obrotu. 31-latce grozi do 12 lat więzienia.

(KWP w Krakowie/ mw)