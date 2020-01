Do szpitala w eskorcie policjantów Data publikacji 17.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu zatrzymali do kontroli drogowej 51-letniego kierowcę forda, który przekroczył dozwoloną prędkość. Jak się okazało, mężczyzna wiózł do szpitala swoją synową, która wymagała natychmiastowej opieki medycznej. Policjanci, po potwierdzeniu tej informacji, pilotowali samochód aż do szpitala, gdzie kobiecie udzielono pomocy.

zajawka

Do niecodziennej interwencji doszło wczoraj, 16.01.2020 r., około 7:00 na ul. Hallera w Grudziądzu. Patrol ruchu drogowego zatrzymał do policyjnej kontroli kierującego fordem 51-latka, który przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. Jak się okazało, mężczyzna na tylnym siedzeniu przewoził swoją synową, która skarżyła się na silne bóle i wymiotowała. Policjanci, po błyskawicznym sprawdzeniu stanu trzeźwości kierującego, udzielili mu instruktażu, jak ma się zachowywać jako osoba pilotowana i nakazali jazdę za nimi aż do szpitala, gdzie kobiecie została udzielona natychmiastowa pomoc. Jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z uwagi na stan wyższej konieczności oraz niekaralność w ruchu drogowym 51-latek został pouczony.

(KWP w Bydgoszczy/js)