Pędzący kierowca skody namierzony przez policjantów z grupy Speed Data publikacji 17.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z bydgoskiej „drogówki” z grupy Speed namierzyli pędzącą skodę. Kierujący jechał z prędkością 151 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli i rozliczyli za popełnione wykroczenie.

Do zdarzenia doszło na krajowej 5 w miejscowości Stryszek. Wówczas policjanci z bydgoskiej grupy Speed kontrolując ten odcinek drogi zauważyli skodę, która ze znaczną prędkością wyprzedzała pojazdy. Funkcjonariusze sprawdzili prędkość. Jak się okazało, na odcinku drogi, gdzie było ograniczenie do 70 km/h, pomiar wskazał przekroczenie prędkości o 81 km/h. Patrol natychmiast zatrzymał kierowce do kontroli. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych oraz 10 punktami karnymi.

(KWP w Bydgoszczy/js)