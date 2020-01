Na pomoc bezdomnym - wspólne działania jeleniogórskich policjantów, strażników miejskich i pracowników MOPS Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Jeleniogórscy policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi, pracownikami MOPS oraz pracownikami Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Jeleniej Górze realizując działania pomocowe w ramach akcji „Zima” sprawdzali dworce, przystanki, pustostany, ogrody działkowe, węzły cieplne oraz inne tego typu miejsca, gdzie mogły przebywać osoby potrzebujące pomocy.

Dzielnicowi z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze wspólnie ze strażnikami miejskimi, pracownikami MOPS oraz pracownikami schroniska „Brata Alberta” w Jeleniej Górze sprawdzali miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, których życie i zdrowie z uwagi na niskie temperatury może być zagrożone. Akcja miała charakter pomocowy, sprawdzenie miejsc przebywania osób bezdomnych, udzielanie tym osobom niezbędnej informacji o zagrożeniach związanych ze spadkiem temperatur oraz o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach, a także udzielanie wszelkiej pomocy w granicach posiadanych kompetencji.

W kilku miejscach mundurowi wraz z pracownikami socjalnymi zastali osoby bezdomne, jednak nie wszystkie były zainteresowane skorzystaniem z oferowanej im pomocy. W takich przypadkach pozostawiono im ulotki zawierające informacje o formach pomocy oferowanych przez miasto.

W przypadku spotkania osoby bezdomnej będącej pod wpływem alkoholu policjanci w zależności od sytuacji odwożą taką osobę do Ogrzewalni, która czynna jest codziennie od godziny 20.00 do 8.00 bądź umieszczają w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia. Takie osoby najczęściej z powodu wypitego alkoholu nie odczuwają zimna, a są najbardziej narażone w niskich temperaturach na śmierć z powodu wychłodzenia organizmu

Policja prosi o informacje o osobach bezdomnych, samotnych i bezradnych, których, życie jest zagrożone z uwagi na niskie temperatury.

Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że od naszej reakcji może zależeć ludzkie życie.

(KWP we Wrocławiu / mg)