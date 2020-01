W akcję zbiórki nakrętek dla Poli włączyli się żołnierze wojsk NATO Data publikacji 17.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Akcja „Nakręć się na pomaganie” rozkręcona przez dzielnicowego z Białej Piskiej – asp. Adama Trzonkowskiego zyskuje co raz większą popularność. Tym razem w zbiórkę nakrętek dla niespełna dwuletniej Poli włączyli się żołnierze wojsk NATO stacjonujących w Bemowie Piskim. Mundurowi z Chorwacji, Rumunii, USA i Wielkiej Brytanii przywieźli dzielnicowemu worki po brzegi wypełnione nakrętkami. Wojskowi pomogli też w przesypywaniu plastikowych korków do właściwych worków. Obiecali Adamowi dalszą pomoc i jeszcze więcej nakrętek.

Wszystko zaczęło się od tego, że dzielnicowy z Komisariatu Policji w Białej Piskiej, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, został zaproszony do jednostki wojskowej w Bemowie Piskim. Uczestniczył tam w odprawie służbowej żołnierzy wojsk NATO, którzy przyjechali do Polski z Chorwacji, Rumunii, USA i Wielkiej Brytanii. Żołnierze stacjonujący w Bemowie Piskim chcieli dowiedzieć się czegoś więcej na temat akcji „Nakręć się na pomaganie” prowadzonej przez dzielnicowego z pobliskiego Komisariatu Policji w Białej Piskiej.

Adam z przyjemnością opowiedział żołnierzom o całym przedsięwzięciu i niespełna dwuletniej Poli Zielińskiej z Pisza, dla której prowadzona jest zbiórka plastikowych korków. Wyjaśnił, że dochód ze sprzedaży nakrętek w całości przeznaczony zostanie na jej leczenie i rehabilitację. Wszystko po to, by dziewczynka mogła odzyskać słuch i prawidłowo się rozwijać.

Na odzew żołnierzy nie trzeba było długo czekać. Do magazynu Adama, gdzie zbiera nakrętki, dotarł właśnie transport worków po brzegi wypełnionych plastikowymi korkami. Przywieźli je żołnierze chorwaccy, rumuńscy i amerykańscy z Bemowa Piskiego. Wojskowi pomogli też dzielnicowemu w ich przeładunku i przesypaniu do właściwych worków. Mundurowi zapewnili Adama , że to dopiero początek z ich strony.

Aspirant Adam Trzonkowski bardzo serdecznie dziękuje żołnierzom wojsk NATO stacjonujących w Bemowie Piskim oraz tym wszystkim, którzy włączają się w akcję „Nakręć się na pomaganie” .

(as/rj)