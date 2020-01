Pod legendą okradali w domach starsze osoby Data publikacji 17.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali cztery osoby, które pod legendą wchodziły do mieszkań starszych osób a następnie , wykorzystując ich nieuwagę, okradały z oszczędności całego życia. Podejrzani wpadli tuż po tym jak pozbawili 73-letniego letniego mieszkańca osiedla Dąbrowa w Łodzi 20 tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali skradzione pieniądze. Wiele wskazuje, że zatrzymany kwartet ma na swoim koncie więcej takich przestępstw.

15 stycznia 2020 roku funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi prowadzili działania na terenie miasta. Dotyczyły one kradzieży mieszkaniowych pod tzw. legendą.

Modus operandi sprawców przy takich czynach jest zawsze bardzo podobny.

Często złodzieje podają się za pracowników administracji, służby zdrowia czy też innych instytucji lub oferują zakup towarów po rzekomo promocyjnych cenach. Wszystko po to aby podstępem dostać się do mieszkania. Działają w grupach. Jedna osoba zajmuje seniora rozmową, inna plądruje dom. Lokator o tym, że utracił oszczędności życia dowiaduje się po pewnym czasie. Z reguły nie potrafi podać rysopisów czy innych danych istotnych dla ustalenia sprawców.

Kryminalni pracujący nad takimi sprawami w minioną środę, 15.01.2020 r., zauważyli przy bloku w rejonie ul. Tatrzańskiej w Łodzi wychodzące w pośpiechu dwie kobiety i mężczyznę. Podbiegli do zaparkowanego vw passata na pabianickich tablicach rejestracyjnych i odjechali. Funkcjonariusze podjęli trop ruszając za nimi. Inna ekipa policyjna po rozmowie z lokatorami ustaliła, że chwilę wcześniej w jednym z mieszkań w tym budynku starszy mężczyzna został okradziony z 20 tys. złotych. Dość szybko się zorientował więc przed ucieczką z łupem doszło jeszcze między pokrzywdzonym a sprawcami do szarpaniny. Wówczas zapadła decyzja o zatrzymaniu podejrzewanych. Wszystko odbyło się bardzo dynamicznie w rejonie ulicy Narutowicza i Kopcińskiego. Dwóch mężczyzn w wieku 20 i 52 lat oraz towarzyszące im kobiety w wieku 31 i 37 lat byli bardzo zaskoczeni takim obrotem sprawy. W aucie, którym podróżowali ci łodzianie policjanci zabezpieczyli m.in. ponad 20 tys złotych i różne elementy odzieży, które służyły najprawdopodobniej do kamuflażu i zmiany wizerunku. 31-latka okazała się osobą poszukiwaną do odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa. Wszyscy noc spędzili w policyjnym areszcie. Po uzupełnieniu materiału dowodowego przez śledczych z 8 komisariatu zostali przesłuchani przez prokuratora. Usłyszeli zarzuty kradzieży rozbójniczej. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Weryfikowane są inne podobne sprawy, nie tylko z terenu województwa łódzkiego.

Przypominamy seniorom !

Nie wpuszczaj do domu nieznanych Ci osób. Poproś rodzinę o wyposażenie drzwi w wizjer, czyli tak zwanego judasza i blokadę drzwi w postaci łańcucha.

Wszystkie wizyty instalatorów i innych przedstawicieli administracji są zawsze zapowiadane na tablicy ogłoszeń, jeżeli mieszkasz na wsi, takie informacje mogą być przekazywane za pomocą kurendy. Nie bój się legitymować przychodzących do Ciebie osób przed wpuszczeniem do domu. Zapewnij sobie przy takiej wizycie obecność zaufanego sąsiada lub kogoś z rodziny.

Nigdy, pod żadnym pozorem nie powierzaj swoich pieniędzy obcym osobom. Kiedy wydaje Ci się, że ktoś próbuje Cię oszukać, natychmiast powiadom Policję.

Najlepszym miejscem przechowywania pieniędzy jest konto bankowe. Nie trzymaj dużych sum gotówki w domu, takie miejsca ukrycia pieniędzy jak przysłowiowa skarpetka, szafka z bielizną, skrytka pod materacem, puszka po kawie czy schowanie pieniędzy pomiędzy kartki książki, nie uchronią Twoich pieniędzy przed złodziejem.

(KWP w Łodzi/js)