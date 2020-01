Ponad 12 tys. ujawnionych wykroczeń, blisko 870 zatrzymanych praw jazdy Data publikacji 17.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Od lipca ubiegłego roku na dolnośląskich drogach pojawiło się nowe, skuteczne „narzędzie” skierowane przeciw piratom drogowym, którzy lekceważą obowiązujące ograniczenia prędkości i swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Mowa o grupie Speed, która już blisko pół roku prężnie działa na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na drogach województwa dolnośląskiego. Efekty pracy funkcjonariuszy wchodzących w skład tego zespołu to tysiące skontrolowanych pojazdów i ujawnionych wykroczeń, a także setki kierowców, którzy za rażące naruszenia przepisów musieli pożegnać się ze swoim prawem jazdy.

Przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie czy niewłaściwe zachowanie w obrębia przejść dla pieszych to szczególnie niebezpieczne wykroczenia, które mają niezwykle istotny wpływ na ryzyko zaistnienia zdarzeń drogowych. Zwłaszcza prędkość to kluczowy czynnik mający decydujące znaczenie również dla rodzaju i rozmiaru doznanych obrażeń przez uczestników wypadków drogowych. W celu eliminowania tych negatywnych zjawisk z dolnośląskich dróg pół roku temu do życia powołana została grupa Speed złożona z najbardziej doświadczonych policjantów, którzy zostali wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt do walki z piratami drogowymi.

W dniu 17 stycznia br. funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zorganizowali spotkanie, na którym podsumowali sześciomiesięczny okres działania tego specjalistycznego zespołu na Dolnym Śląsku. Efekty pracy Speed-a przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu podinsp. Piotr Wiśniewski.

Dolnośląska grupa Speed funkcjonuje pół roku. Od momentu jej powołania skontrolowano niemal 13 tys. pojazdów, namierzono ponad 9 tys. kierujących, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości. Ponad 800 z nich straciło prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Funkcjonariusze stwierdzili blisko 2 tys. innych wykroczeń popełnionych przez kierowców. W trakcie działań nałożono niemal 11 tys. mandatów karnych, a w 119 przypadkach skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Policjanci zatrzymali również ponad 850 dowodów rejestracyjnych. Wszystko po to, aby poprzez eliminowanie wszelkich przejawów drogowej agresji i niebezpiecznych zachowań, na dolnośląskich drogach było bezpieczniej.

Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, którymi wszyscy jesteśmy, zależy w głównej mierze od nas samych. Stosując się do obowiązujących przepisów, zachowując rozwagę i zdrowy rozsądek na drodze, możemy przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków i ofiar, które w tych wypadkach tracą życie. Natomiast każdy kierowca, który swoim zachowaniem będzie stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym, musi mieć świadomość nieuchronności kary.

(KWP we Wrocławiu/js)