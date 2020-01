Czy wiesz, że ? Data publikacji 19.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Czy wiesz, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest poważnym przestępstwem?

Jeżeli policjant wyda polecenie do zatrzymania pojazdu poprzez zastosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych (na ogół z urządzeń umieszczonych na dachu radiowozu), zwolnij i zatrzymaj się. Za niezatrzymanie się i kontynuowanie jazdy grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Niezatrzymanie pojazdu w tej sytuacji zmusi policjantów do podjęcia pościgu, który zawsze stwarza sytuację zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Trzeba zachować rozsądek i ponieść ewentualne konsekwencje prawne za jazdę na przykład pod wpływem alkoholu lub nadmierną prędkość. Kara pozbawienia wolności to nie jedyna grożąca Ci konsekwencja. Wypłata odszkodowań dla ewentualnych ofiar wypadku, którego możesz być sprawcą, jest także bardzo kosztowną kwestią. Kara za wypadek ze skutkiem śmiertelnym to nawet 8 lat więzienia. Nie warto ryzykować życia własnego i innych!

Pamiętaj: Zgodnie z prawem, do zatrzymania pojazdu, który zagraża życiu lub zdrowiu policjanta lub innych osób, policjant może wykorzystać broń palną. Niezatrzymanie się do kontroli, szaleńcza jazda i narażenie życia innych, w pewnych sytuacjach, może zmusić policjantów do sięgnięcia po broń. Broń jest stosowana do zatrzymania pojazdu, a nie wobec kierującego. Łatwo sobie jednak wyobrazić, co może się wydarzyć, kiedy pocisk policyjny przebije oponę rozpędzonego pojazdu…