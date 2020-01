Darmowy bilet od Policji dla Patryka Bartkiewicza Data publikacji 18.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Publikujemy listę osób, które otrzymają darmowe bilety od Policji. Dziś bilet otrzymuje Pan Patryk Bartkiewicz.

BARTKIEWICZ Patryk, syn Krzysztofa, zamieszkały Ostrów Mazowiecka, ul. Piłsudskiego 39.

Poszukiwania prowadzi: Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu, na podstawie listu gończego od dnia 01.12.2016 roku za przestępstwo z art. 258 § 2 kk.

Poszukiwany co najmniej od kwietnia 2015 do września 2015 roku w Ostrowi Mazowieckiej oraz innych miejscowościach w kraju i za granicą wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, która zajmowała się handlem bronią palną bez wymaganego zezwolenia, sprowadzaną z zagranicy, a mianowicie co najmniej dziewiętnaście pistoletów marki Smith&Wesson kal. 9 mm.

Więcej informacji o poszukiwanym na stronie: poszukiwani.policja.pl