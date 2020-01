Darmowy bilet od Policji dla Marcina Kobelucha Data publikacji 20.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Publikujemy listę osób, które otrzymają darmowe bilety od Policji. Dziś bilet otrzymuje Pan Marcin Kobeluch.

KOBELUCH Marcin, syn Mieczysława, zamieszkały Głubczyce, ul. Mickiewicza 55, województwo opolskie.

Poszukiwania prowadzi: Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na podstawie listu gończego od dnia 10.05.2017 roku, za popełnione przestępstwo z art. 258 § 1 i 3 kk, art. 55 ust 3 oraz art. 56 ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Poszukiwany jest podejrzany o udział i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznych ilości środków odurzających z terenu Holandii i przywozu do Polski, nabycie oraz transport znacznej ilości środków odurzających z Holandii do Wielkiej Brytanii i przywóz z Wielkiej Brytanii, Holandii do Polski wartości dewizowych w postaci funtów brytyjskich i euro, pochodzących z przestępstw związanych z międzynarodowym obrotem banknotami.

