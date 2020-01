Śląscy policjanci nie dopuścili do „ustawki” Data publikacji 18.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj około 9.00 policjanci z Jaworzna oraz z katowickiego oddziału prewencji interweniowali kilkadziesiąt metrów od autostrady A4 w Jaworznie, gdzie w kompleksie leśnym zebrała się grupa 50 mężczyzn, mieszkańców Rybnika i innych miast województwa śląskiego, a także Podkarpacia. Policjanci wylegitymowali wszystkie osoby, które były związane ze środowiskiem pseudokibiców jednej ze śląskich oraz podkarpackich drużyn piłkarskich, a także skontrolowali kilkanaście samochodów, którymi przyjechali. Dzięki czujności i zdecydowanym działaniom stróżów prawa nie doszło do konfrontacji pseudokibiców.

Praca jaworznickich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców, a także zdecydowana reakcja mundurowych z Jaworzna i z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach uniemożliwiła doprowadzenie do „ustawki” pseudokibiców.

Na Śląsku, regionie z wieloma klubami sportowymi i ogromnymi sportowymi tradycjami, niestety istnieją również środowiska pseudokibiców. Pseudokibice uważają się za sympatyków danej drużyny, ale charakter ich działań ma zwykle charakter przestępczy. Z jednej strony stadionowi chuligani dopuszczają się naruszeń prawa na terenach obiektów sportowych i podczas trwania sportowych imprez. Z drugiej strony środowiska pseudokibiców zajmują się również inną działalnością przestępczą, taką jak brutalne pobicia, rozboje, wymuszenia czy handel narkotykami. Pseudokibice nie mogą jednak czuć się bezpiecznie i bezkarnie. W każdej śląskiej komendzie służbę pełnią policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców. Stróże prawa monitorują i rozpracowują środowiska pseudokibiców. Policyjne ustalenia już wielokrotnie pozwoliły nie tylko na ustalenie sprawców przestępstw, ale również uniemożliwiły realizację zamiarów pseudokibiców. Ponadto podczas regularnie odbywających się na Śląsku sportowych imprez masowych służbę pełni zwiększona liczba policjantów, którzy dbają o bezpieczeństwo nie tylko kibiców, ale również mieszkańców miast, w których odbywają się sportowe wydarzenia.

Tym razem mundurowi z Jaworzna zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców pozyskali informację, że na terenie kompleksu leśnego w dzielnicy Jeleń, kilkadziesiąt metrów od autostrady A4, może dojść do konfrontacji antagonizujących ze sobą grup pseudokibiców. Stróże prawa nie dopuścili do „ustawki”. Na miejsce grupowania się osób przyjechały policyjne siły z Jaworzna oraz z katowickiego oddziału prewencji. Stróże prawa zastali na miejscu 50 mężczyzn, którzy przyjechali kilkunastoma samochodami. Wszyscy zostali wylegitymowani. Okazali się nimi mieszkańcy Rybnika i innych śląskich miast, a także mieszkańcy Podkarpacia w wieku od 20 do 40 lat. Osoby te są związane ze środowiskiem pseudokibiców jednej ze śląskich oraz podkarpackich drużyn piłkarskich. Mundurowi skontrolowali także ich samochody. 7 osób zostało ukaranych mandatami karnymi. Zatrzymano również jeden dowód rejestracyjny samochodu. Dzięki zdecydowanej i sprawnej reakcji policjantów nie doszło do konfrontacji pseudokibiców.