Odnaleźli kryształową Marilyn Data publikacji 20.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Kryminalni z III komisariatu zatrzymali drugiego ze sprawców i odzyskali skradziony obraz z Marilyn Monroe, wykonany z 6 tysięcy kryształków Swarovskiego. Podejrzanego zatrzymano w jego mieszkaniu, a tam na jednej ze ścian wisiał... poszukiwany obraz. Kryształowa Marilyn, warta około 7 tys. zł, została skradziona z galerii artystycznej w marcu ubiegłego roku. Obu sprawców zarejestrowały wówczas kamery sklepowego monitoringu. Dzięki nagraniom śledczy ustalili sprawców.

Do kradzieży nietypowego obrazu doszło w marcu 2019 roku w galerii artystycznej przy ul. Pszczyńskiej w Gliwicach. Pierwszy ze sprawców, po publikacji wizerunku i dzięki pomocy internautów, wpadł w ręce stróżów prawa jeszcze w ubiegłym roku. Nie chciał zdradzić swojego wspólnika i twierdził, że drugi z mężczyzn był tylko przypadkowo spotkanym kierowcą, z którym podjechał pod sklep. Kryminalni z „trójki” nie dali jednak za wygraną. W wyniku śledztwa ustalili i namierzyli drugiego podejrzanego, którym okazał się 60-letni zabrzanin. Gdy stróże prawa „odwiedzili” go w jego mieszkaniu, na jednej ze ścian zauważyli skradziony obraz z aktorką, wykonany z 6 tysięcy kryształków Swarovskiego. Mężczyznę zatrzymano. Grozi mu do 5 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)