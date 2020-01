Usłyszał 338 zarzutów Data publikacji 20.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Chorzowscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zakończyli śledztwo prowadzone pod nadzorem chorzowskiej prokuratury, dotyczące wyłudzania podatku VAT. Śledczy ustalili, że 37-letni mężczyzna podrabiał faktury VAT, aby nie płacić podatków. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą chorzowskiej komendy, zakończyli właśnie śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Chorzowie. Jak ustalili śledczy, w okresie od 2012 do 2016 roku, 37-letni mieszkaniec Chorzowa prowadząc działalność gospodarczą, podrabiał faktury jednej z firm za rzekomo zakupiony od niej sprzęt komputerowy. W ten sposób mężczyzna obniżał dochody swojej firmy, a co za tym idzie, nie odprowadzał należytego podatku. W ten sposób oszukał on Skarb Państwa na blisko 280 tysięcy złotych. W sumie śledczy udowodnili mężczyźnie 338 przestępstw i tyle właśnie usłyszał on zarzutów. Teraz o jego losie zadecyduje sąd. Za to przestępstwo grozi mu wysoka grzywna i nawet 5 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)