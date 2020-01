Areszt za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 20.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Lublińca zatrzymali 19-latka, który najpierw groził swojej siostrze pozbawieniem życia, a następnie kijem od szczotki kilkakrotnie uderzył w głowę jej 2 letnie dziecko, powodując obrażenia realnie zagrażające jego życiu. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd aresztował go na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło w ubiegły poniedziałek (13.01.2020 r.) około godziny 21.00 w jednym z mieszkań na terenie Lublińca. Jak wynika z ustaleń policjantów, pijany 19-latek przyszedł do mieszkania siostry i groził jej śmiercią. Następnie agresor kijem od szczotki uderzył kilkakrotnie w głowę jej 2-letnią córkę, po czym uciekł. Dziecko z obrażeniami głowy trafiło do szpitala, gdzie została mu udzielona pomoc. Jak się okazało, dziewczynka miała złamaną kość czaszki.

Mundurowi zatrzymali sprawcę jeszcze tej samej nocy na terenie Lublińca. Po zebraniu materiału dowodowego prokurator przedstawił mężczyźnie zarzuty usiłowania zabójstwa dziecka oraz kierowania gróźb pozbawienia życia w stosunku do siostry. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za czyny zarzucane podejrzanemu grozi kara nawet dożywotniego więzienia.

(KWP w Katowicach/js)