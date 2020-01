Rośnie liczba pijanych za kółkiem. Policyjnych kontroli będzie zatem jeszcze więcej Data publikacji 20.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Od 10 lat liczba nietrzeźwych kierowców w Lubuskiem systematycznie malała. Przełom nastąpił w 2019 roku, kiedym pijanych za kółkiem znowu zaczęło przybywać. Niepokojąco rośnie również liczba zdarzeń drogowych, których sprawcami są nietrzeźwi zmotoryzowani. W poniedziałek /20 stycznia/ w powiecie nowosolskim w wypadku drogowych zginęły dwie kobiety. Kierującym, który wymusił pierwszeństwo przejazdu był pijany 44-latek. Miał promil alkoholu w organizmie. Policyjnych kontroli będzie zatem jeszcze więcej.

Zero tolerancji dla drogowego bandytyzmu. A takim trzeba nazwać świadome zachowania, polegające na piciu alkoholu i wsiadaniu za kółko. Problemem nie jest jednak tylko wymiar prawny, w skutek którego taki kierowca dostaje zarzuty karne i traci prawo jazdy. Prawdziwym problemem jest fakt, że rodzi to także ofiary na drodze. A w wielu sytuacjach są to osoby niewinne. Takie, które chciały swobodnie poruszać się po drogach publicznych. Ich podróż jednak w wielu sytuacjach została brutalnie przerwana przez tych, którzy za stery auta wsiedli pijani. Cena jest zbyt wysoka – życie, które przez nieodpowiedzialnych zmotoryzowanych kładzione jest na szali i gaśnie w ułamku sekundy.

Działania lubuskiej Policji zwłaszcza ruchu drogowego, od wielu lat skupiają się na wzmożonych działaniach kontrolnych ukierunkowanych na wyrywkowe sprawdzanie stanu trzeźwości. Liczba takich kontroli w 2010 roku wynosiła 77 tysięcy, a w 2017 już...672 tysiące, więc wzrosła niemal dziesięciokrotnie! To dało wymierne efekty, ponieważ na koniec 2011 roku zatrzymywaliśmy 8200 pijanych za kółkiem, kiedy w 2018 roku liczba ta spadła do 2644! I to było efektem wieloletniej pracy policjantów, także tej o wymiarze medialnym bowiem wielu zmotoryzowanych wiedziało o takich kontrolach, że mogą mieć miejsce o każdej porze dnia i nocy oraz na każdej drodze bez względu na jej status. Z tym, że w 2019 roku liczba pijanych za kółkiem ponownie zaczyna przybierać formy wzrostowe. Na koniec minionego roku lubuscy stróże prawa zatrzymali 2917 nietrzeźwych. Czyli w ostatnim roku przybyło nam blisko 300 potencjalnych, drogowych sprawców zdarzeń drogowych. A te też rosną. W 2015 roku zanotowaliśmy 26 zdarzeń drogowych, których sprawcami byli pijani kierowcy. W minionym roku mieliśmy ich dwukrotnie więcej- 52!

Dlatego nie ma czasu na grożenie palcem. Lubuska Policja zapowiada intensywne działania, podczas których sprawdzana będzie prędkość, trzeźwość i zachowania kierowców. Nie będzie taryfy ulgowej wobec tych, którzy w perfidny sposób zachowują się za kółkiem. Zero tolerancji dla takich sytuacji. Cena jest zbyt wysoka. Bronimy wartości najwyższej, jakim jest zdrowie i życie. Te z reguły nie daje drugiej szansy.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)