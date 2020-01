Policja na obchodach Światowego Dnia Śniegu w Zakopanem Data publikacji 20.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend (18-19 stycznia) na stoku pod Nosalem oraz na Górnej Równi Krupowej w Zakopanem odbyły się po raz dziewiąty obchody Światowego Dnia Śniegu – World Snow Day 2020. Jest to niezwykły dzień, podczas którego całe rodziny mogą brać udział w różnego rodzaju zawodach sportowych, zabawach na śniegu oraz odwiedzać stoiska edukacyjno-informacyjne.

Podobnie jak w latach poprzednich, podczas obchodów Word Snow Day obecna była Policja. Policjanci z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z zakopiańskimi funkcjonariuszami promowali akcję informacyjno-edukacyjną pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” oraz edukowali dzieci i dorosłych w zakresie bezpiecznego wypoczynku zimowego.

W ramach policyjnego stoiska profilaktycznego odwiedzający mogli poznać zasady bezpiecznego zachowania nie tylko na stoku, ale również na śniegu i lodzie, oraz używania elementów odblaskowych po zmroku. Organizowane były konkursy i zabawy. Na najmłodszych uczestników czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez Fundację PZU oraz Fundację PGE, w tym m.in. maskotki, kubki z logo akcji, smyczki, odblaski, a także kaski narciarskie przekazane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Policjanci zachęcali również dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-filmowym, polegającym na zilustrowaniu dekalogu FIS. Warunkiem uczestnictwa w nim jest nadesłanie do dnia 3 marca br. pracy konkursowej. Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej: http://policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku. Serdecznie zapraszamy do udziału. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Obchodom Światowego Dnia Śniegu 2020 towarzyszyło dużo emocji i sportowa rywalizacja. Wyrażamy nadzieję, że zdobyta podczas imprezy wiedza zostanie wykorzystana przez najmłodszych do bezpiecznego korzystania z uroków zimy, w tym szusowania po stokach narciarskich.

(Biuro Prewencji KGP)