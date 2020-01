Kolejna niezgodność stanu licznika Data publikacji 20.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Prawie 377 tysięcy kilometrów - o tyle różniły się wskazania drogomierza podczas kontroli drogowej od stanu odnotowanego przez diagnostę podczas ostatniego badania technicznego pojazdu. Teraz właściciel „dostawczaka” będzie musiał tłumaczyć się przed Policją.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2020 roku, dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, policjanci spisują stan licznika kontrolowanych pojazdów, a odczytane wskazania drogomierza są przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

10 stycznia br. w miejscowości Tęgoborze policjanci sądeckiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego samochodem dostawczym marki Iveco na krakowskich rejestracjach. Działając w ramach nowych uprawnień mundurowi sprawdzili stan licznika pojazdu. Jak się okazało, liczba kilometrów rażąco odbiegała od tej zapisanej podczas ostatniego badania technicznego. W chwili kontroli drogomierz iveco wskazywał zaledwie 53 tys.km, natomiast w marcu 2019 roku podczas przeglądu diagnosta odnotował blisko 430 tys. km, czyli prawie 377 tys. km mniej niż obecnie.

Teraz policjanci wyjaśniają, jak doszło do rozbieżności wskazań licznika i kto jest za to odpowiedzialny. Za przestępstwo zmiany wskazań drogomierza lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru zgodnie z zapisem art. 306a kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Należy pamiętać, że takiej samej karze podlega zarówno osoba, która cofa licznik pojazdu, jak i ta, która taką korektę zleca.

Od 1 do 19 stycznia br. sądeccy policjanci ujawnili 18 pojazdów z rozbieżnymi wskazaniami drogomierzy.

Nowe obowiązki po wymianie drogomierza w pojeździe

Od 1 stycznia br. wymiana licznika powinna być odpowiednio udokumentowana. Drogomierz można wymienić, ale tylko w pewnych, z góry określonych sytuacjach. Mianowicie jest to możliwe tylko z powodu jego uszkodzenia lub w przypadku konieczności wymiany elementu z nim związanego. Ważne, aby właściciel pojazdu z wymienionym licznikiem stawił się w ciągu 14 dni na stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu drogomierza. Diagnosta wprowadza dane do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i wydaje zaświadczenie.

Sprawdzanie stanu licznika online

Jeśli jesteś właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem pojazdu stan licznika z ostatniego badania technicznego możesz sprawdzić korzystając z usługi „MójPojazd” (link:Mój Pojazd). Jeśli chcesz kupić używany pojazd albo potwierdzić informacje, które podaje jego właściciel, możesz skorzystać z usługi „Historia Pojazdu” (link:Historia Pojazdu).

W lutym usługa „Mój Pojazd” zostanie wzbogacona o informacje dotyczące wymiany licznika. Znajdzie się w niej data i przyczyna wymiany, a także stan po wymianie. W usłudze „Historia Pojazdu” także pojawią się informacje o wymianie drogomierza.

