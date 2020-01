Policjanci po służbie zatrzymali nietrzeźwego kierującego Data publikacji 20.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzebniccy policjanci wracając do domu po zakończonej służbie zauważyli mężczyznę ewidentnie znajdującego się w stanie upojenia alkoholowego, który wsiadał do samochodu i ruszał nim na przejażdżkę. Widząc to funkcjonariusze błyskawicznie zablokowali mu drogę i zatrzymali go. 60-letni mieszkaniec powiatu trzebnickiego był nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Teraz skrajnie nieodpowiedzialny kierowca za swoje czyny odpowie przed sądem.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy wracając po służbie do domu zauważyli mężczyznę idącego chwiejnym krokiem. Ku ich zdziwieniu zataczający się 60-latek wsiadł do samochodu i ruszył nim na przejażdżkę. Siedząca za kierownicą prywatnego samochodu policjantka natychmiast zawróciła i zmusiła nieodpowiedzialnego kierującego do zatrzymania. Podczas rozmowy z nim od razu wyczuła intensywną woń alkoholu, wobec czego odebrała mu kluczyki, uniemożliwiając dalszą jazdę. W międzyczasie o całej sytuacji poinformowany zostal oficer dyżurny miejscowej jednostki i po chwili na miejscu pojawili się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żmigrodzie.

Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu potwierdziło, że zatrzymany mieszkaniec powiatu trzebnickiego był nietrzeźwy. W organizmie miał blisko 1,5 promila alkoholu. Mundurowi zatrzymali 60-letniemu kierującemu prawo jazdy.

Teraz mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za który to czyn kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu/js)