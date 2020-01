Zatrzymany oszust działający metodą „na policjanta” Data publikacji 20.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali 19-letniego mieszkańca Warszawy podejrzanego o oszustwo tzw. metodą ,,na policjanta'' Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa oraz usiłowania kolejnego i decyzją sądu trafił do aresztu. Teraz grozi mu 8 lat więzienia.

Pod koniec minionego tygodnia policjanci z komisariatu na Przymorzu odebrali zgłoszenie o oszustwie. Pokrzywdzona to 74-letnia mieszkanka Gdańska, która została oszukana tzw. metodą na policjanta. Sprawca skontaktował się z kobietą telefonicznie, powiedział, że jest policjantem i ostatecznie wyłudził od niej kilkadziesiąt tys. zł.

Policjanci przyjęli od pokrzywdzonej zawiadomienie, dokładnie ustalili przebieg całego zdarzenia, począwszy od chwili kontaktu przestępcy z pokrzywdzoną do momentu przekazania oszustowi pieniędzy. Sprawca zadzwonił do pokrzywdzonej i powiedział, że jest policjantem, oraz że pracownicy bany współpracują z przestępcami i zamierzają wziąć na jej dane kredyt. Mundurowi widzieli, że było to klasyczne oszustwo tzw. metodą na policjanta, przed którymi tak często przestrzegają.

Policjanci natychmiast zajęli się sprawa i gdy oszust następnego dnia ponownie skontaktował się z pokrzywdzoną, policjanci zatrzymali go. Funkcjonariusze sprawdzają, czy mężczyzna ma związek z innymi podobnymi zdarzeniami oraz pracują nad tym, aby odzyskać pieniądze pokrzywdzonej.

19-letni mieszkanie Warszawy usłyszał zarzuty oszustwa oraz usiłowania oszustwa. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu trafił do aresztu.

Oszustwo jest zagrożone karą 8 lat więzienia.

(KWP w Gdańsku / kp)