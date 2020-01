Wykazał się czujnością również po służbie Data publikacji 20.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zauważył kierującego, który jechał wężykiem, zareagował i to była dobra decyzja. Policjant z komendy miejskiej w Bydgoszczy w czasie wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Złotnikach Kujawskich.

Policjant z komendy miejskiej w Bydgoszczy jechał ostatnio (17.01.20) w czasie wolnym przez Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski. Około 17.45 zauważył, jak jadący przed nim kierowca skody wykonuje dziwne manewry. Kierowca jechał od krawężnika do krawężnika, prawie wjeżdżając do rowu. Policjant jechał za kierowcą i dawał mu znaki swoimi światłami, by ten się zatrzymał. Funkcjonariusz chciał sprawdzić co jest przyczyną takiego zachowania kierującego.

Gdy tylko auto zatrzymało się, policjant podszedł do samochodu i w rozmowie z kierowcą skody wyczuł od niego alkohol. Powiadomił dyżurnego inowrocławskiej Policji, który wysłał w to miejsce patrol. Policjanci ustalili, że jadący skodą 43-latek miał 1,7 promila alkoholu w organizmie. Patrol zatrzymał kierowcy prawo jazdy. Mężczyzna będzie odpowiadał za jazdę w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.