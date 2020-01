Policyjne małżeństwo w czasie wolnym od służby zatrzymało pijanego kierowcę Data publikacji 21.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 2,5 promila w organizmie miał kierowca zatrzymany przez policyjne małżeństwo, które w czasie wolnym od służby pojechało na zakupy. Uwagę funkcjonariuszy zwróciły niebezpieczne manewry wykonywane na drodze przez kierującego mercedesem. Zatrzymany odpowie teraz za swój czyn przed sądem.

W miniony weekend, 18-19.01.2020 r., policyjne małżeństwo wybrało się na zakupy. Jadąc ul. Łączyńskiego w Szczawnie Zdrój zauważyli mercedesa, którego kierujący wykonywał niebezpieczne manewry. Na drodze dwupasmowej zjeżdżał to na jeden, to na drugi pas ruchu. W pewnym momencie jechał nawet środkiem drogi mając linię oddzielającą oba pasy ruchu między kołami. Wszystko wskazywało na to, że kierujący mógł być pod wpływem alkoholu.

Funkcjonariusz jechał cały czas za nim. W tym samym czasie jego żona poinformowała o sytuacji dyżurnego wałbrzyskiej komendy, który na miejsce skierował patrol ruchu drogowego. W pewnym momencie kierujący mercedesem zorientował się, że ktoś za nim jedzie i łamiąc przepisy ruchu drogowego zaczął uciekać ulicami dzielnicy Piaskowa Góra. Następnie próbował ukryć się przed policjantami na jednym z parkingów. Funkcjonariusze zastawili mu drogę wyjazdu i podeszli do samochodu. Od mężczyzny czuć było woń alkoholu, dlatego też, aby uniemożliwić dalszą jazdę natychmiast zabrali kierującemu kluczyki.

Kierowcą okazał się 40-letni mieszkaniec Wałbrzycha nieposiadający uprawnień do kierowania pojazdami. Przeprowadzone badanie wykazało, że w organizmie miał ponad 2,5 promila alkoholu.

Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, ograniczenie wolności albo więzienie do 2 lat.

(KWP we Wrocławiu/js)