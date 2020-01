Kolejne „kręcone” liczniki ujawnione przez grupę SPEED Data publikacji 21.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W piątek policjanci z grupy SPEED ujawnili różnice we wskazaniach drogomierzy dwóch kontrolowanych samochodów. Wskazania liczników były niższe o 120 000 i 140 000 kilometrów w porównaniu do stanów odnotowanych przez diagnostę podczas ostatniego badania technicznego pojazdów. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2020 roku policjanci spisują stan licznika kontrolowanych pojazdów, a odczytane wskazania drogomierza są przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

W piątek w godzinach rannych funkcjonariuszy grupy SPEED na zabrzańskim odcinku Drogowej Trasy Średnicowej zatrzymali kierującego samochodem m-ki KIA, który przekroczył obowiązującą na tym odcinku prędkość. Podczas weryfikacji odczytów drogomierza okazało się, że rozbieżności w przebiegu pojazdu sięgają prawie 120 000 km. Jak się okazało, kierującym pojazdem był mechanik, który wykonywał jazdę próbną samochodem po naprawie w warsztacie. Mężczyzna został ukarany mandatem za przekroczenie prędkości.

Niespełna dwie godziny później na węźle Zabrze-Zachód autostrady A1 policjanci skontrolowali samochód m-ki Renault. Po sprawdzeniu stanu licznika okazało się, że był on o ponad 140 000 mniejszy od stanu wprowadzonego w dniu wykonanego przeglądu technicznego.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku podczas każdej kontroli drogowej policjanci sprawdzają aktualny stan licznika i porównują go z danymi wprowadzonymi do systemu CEPiK. Znowelizowane przepisy kodeksu karnego (art.306a) stanowią, że jakakolwiek ingerencja we wskazania drogomierza w aucie jest przestępstwem, zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Odpowiedzialność ponosi zarówno osoba, która cofa licznik, jak i właściciel pojazdu, który zleca wykonanie takiej usługi. Wszystkie ujawnione nieprawidłowości są wyjaśniane przez

śledczych.



Czy można sprawdzić stan licznika w swoim pojeździe ?

Stan licznika z ostatniego badania technicznego możesz sprawdzić, korzystając z usługi „Mój Pojazd”. Jeśli chcesz kupić używany pojazd albo potwierdzić informacje, które podaje jego właściciel, możesz skorzystać z usługi „Historia Pojazdu”. Zachęcamy, aby przed zakupem pojazdu sprawdzać licznik w dostępnych bazach i zasięgnąć opinii co do stanu technicznego pojazdu u zaufanego mechanika. Zmniejszając na liczniku ilość kilometrów, sprawcy łatwiej uwiarygodnić „nienaganny” stan techniczny pojazdu. Przekonanie kupującego, że oferowany mu samochód to prawdziwa okazja, w takiej sytuacji nie stanowi większego problemu.