Nowa metoda oszustwa - nieświadomi seniorzy, jako kurierzy wyłudzonych pieniędzy Data publikacji 21.01.2020 Uwaga, informujemy o nowym procederze oszustów stosujących metodę "na policjanta". Senior z Opola został wykorzystany jako kurier wyłudzonych pieniędzy. Oszuści przekonali go, że bierze udział w akcji funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Gdyby nie czujność i dociekliwość policjantów z opolskiej drogówki, 69-letnia seniorka straciłaby oszczędności życia, a niczego nieświadomy 77-latek zostałby wykorzystany do pomocy w przestępstwie.

14 stycznia, policjanci z opolskiej drogówki pojechali na węzeł autostrady, gdzie według zgłoszenia kierujący audi stwarzał zagrożenie w ruchu. Tam zatrzymali do kontroli 77-latka. Policjanci chcieli pomóc mu obsłużyć bramki na autostradzie, senior jednak próbował jak najszybciej uciąć rozmowę z funkcjonariuszami i odjechać. Ci jednak nie dali za wygraną. Intuicja podpowiadała im, że powinni dokładniej wypytać kierowcę o cel jego podróży. Ten w końcu przyznał, że uczestniczy w tajnej akcji funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Okazało się, że w samochodzie przewoził ponad 30 000 złotych.

Policjanci po nitce do kłębka rozwikłali całą sprawę. Pieniądze, które przewoził kierowca, należały do 69-letniej mieszkanki Opola. Tego samego dnia padła ona ofiarą oszustwa metodą "na prokuratora" i "na policjanta CBŚP". We wskazanym przez przestępców miejscu zostawiła gotówkę. Po chwili pieniądze przejął 77-latek - do niego również zadzwonili oszuści i przekonali go, że uczestniczy w policyjnej akcji. Został wykorzystany przez nich jako nieświadomy kurier wyłudzonych pieniędzy.

Dzięki czujności policjantów opolskiej drogówki, 69-latka odzyskała dorobek swojego życia. Teraz sprawą zajmują się kryminalni z Opola. Funkcjonariusze wyjaśniają między innymi, kto stoi za tym przestępstwem. Za oszustwo grozi kara do 8 lat więzienia.