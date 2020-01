O bezpieczeństwie seniorów podczas Dnia Babci i Dziadka w fordońskim przedszkolu Data publikacji 21.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka w Przedszkolu nr 43 „U Krecika Szybownika” były okazją do spotkania z policjantami Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii bydgoskiej komendy. Asp. Szymon Porażyński oraz mł.asp. Rafał Wohlfeil rozmawiali z seniorami o oszustwach dokonywanych na szkodę osób starszych. Pomimo wzrostu świadomości zagrożenia wśród seniorów, licznych działań przeprowadzanych przez Policję i inne instytucje zajmujące się bezpieczeństwem, cały czas dochodzi do oszustw, których ofiarami są nasze babcie i dziadkowie.

Znana od wielu lat metoda „na wnuczka” cały czas jest modyfikowana przez przestępców. Coraz częściej zdarza się, że podają się oni za policjantów, urzędników, pracowników socjalnych, przedstawicieli dostawcy prądu czy usług telekomunikacyjnych

Oszuści starają się zdobyć zaufanie odbiorcy, a następnie przystępują do działania. Scenariuszy może być bardzo wiele, ale nie sposób sprecyzować dokładnie, jakie może być postępowanie przestępców przy każdej z metod, gdyż każda z nich cały czas ewoluuje. Z całą pewnością można wskazać jedną wspólną cechę tj. oszuści za każdym razem wywierają na osobach, które chcą oszukać bardzo silną presję czasu. Dzwoniąc pozostają na linii zmuszając je w pewien sposób do podjęcia szybkiej decyzji o przekazaniu środków pieniężnych. Wszystko po to, żeby osoba, która ma paść ofiarą tego przestępstwa nie miała czasu na zastanowienie się, czy też skontaktowanie się z bliską osobą żeby potwierdzić autentyczność przedstawionych przez oszusta okoliczności, a także ewentualnego zgłoszenia sprawy na Policję. Sprawcy ww. przestępstw są bardzo dobrze przygotowani do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej. Rozmowa jest bardzo emocjonalna, fakty w niej przedstawione wskazują na to, że każda chwila ma znaczenie. Osobom starszym niejednokrotnie ciężko jest zachować zimną krew, najważniejsze jest dla nich dobro osób najbliższych.

Bydgoscy policjanci na prowadzonych spotkaniach nieustannie uczulają seniorów na sposób działania sprawców. Pamiętajmy, że bardzo ważne jest w danym momencie dokładne zweryfikowanie informacji, które przekazuje nam oszust. Tylko w taki sposób można zminimalizować skutki przestępczych działań i nie dopuścić do popełnienia przestępstwa.

Należy również wspomnieć o tym, że seniorzy są grupą, w którą przestępcy uderzają w sposób bezpośredni, tzn. pod fałszywym pretekstem próbują dostać się do domu czy mieszkania seniora. Podają się wtedy za urzędników, pracowników różnych urzędów, hydraulików i innych fachowców. Najczęściej oszuści działają w dwuosobowych składach. Jedna osoba absorbuje seniora rozmową i odwraca jego uwagę, natomiast druga w tym czasie okrada mieszkanie z pieniędzy i innych kosztowności.

Pamiętajmy więc, że najlepszym sposobem by nie dać się oszukać jest niewpuszczanie obcych osób do swojego domu czy mieszkania. Szczególnie osoby w podeszłym wieku nie mają obowiązku wpuszczania do domu kogokolwiek, tym bardziej w momencie gdy nie są pewnie kto tak naprawdę stoi za drzwiami.

Policjanci apelują do seniorów o ostrożność i rozwagę, a w przypadku podejrzenia, że możemy stać się ofiarą powyższych przestępstw proszą o niezwłoczny kontakt i zgłoszenie sprawy pod numerem alarmowym 112.

Seniorze… nie daj się oszukać!

(KWP w Bydgoszczy / mw)