Spalone ciało w parku. Policja do sprawy zatrzymała 19-latka Data publikacji 22.01.2020 Policjanci z Żagania oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp wspólnie z Prokuraturą Rejonową badają okoliczności związane z odnalezieniem nadpalonego ciała mężczyzny w miejscowości Witoszyn w powiecie żagańskim. Dzięki pracy śledczych w krótkim czasie możliwe było zatrzymanie do sprawy 19-latka. Ofiarą najprawdopodobniej jest ojciec młodego mężczyzny. Badania prosektoryjne mają potwierdzić przypuszczenia Policji, że doszło do zabójstwa.

Wszystko zaczęło się od makabrycznego odkrycia, którego we wtorek, 21 stycznia br., około 13.00 dokonał przypadkowy przechodzień. W miejscowości Witoszyn w powiecie żagańskim natknął się on na nadpalone ciało człowieka. Od razu ruszyły działania miejscowej Policji. Do nich włączyli się policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Czynności nadzorował wiceszef lubuskich stróżów prawa mł. insp. Bogdan Piotrowski. Funkcjonariusze wielu policyjnych pionów wspólnie z prokuratorem robili wszystko, aby jak najwięcej dowiedzieć się o okolicznościach śmierci mężczyzny. Intensywne działania procesowe skupiały się na dokładnych oględzinach miejsca zdarzenia oraz zabezpieczaniu jak największej ilości przedmiotów. Równolegle pracowali policjanci wykonując bardzo zaawansowane czynności operacyjne. Wszystkie te działania ostatecznie doprowadziły do przełomu w sprawie. Minęło zaledwie kilka godzin od momentu ujawnienia zwłok do ustalenia całkiem prawdopodobnych okoliczności tej tragedii. Prowadzone czynności dały podstawy do szybkiego wytypowania oraz zatrzymania osoby mogącej mieć związek ze śmiercią mężczyzny. Jak się okazuje, osobą podejrzaną jest 19-latek, a ofiarą jego 47-letni ojciec. Zarządzone przez Prokuratora badania prosektoryjne będą niezwykle istotne i pomocne w umocnieniu materiału dowodowego zabranego już przez śledczych. Mają przede wszystkim potwierdzić kto jest ofiarą oraz ustalić co było przyczyną śmierci tego człowieka.

19-latek został zatrzymany i czeka na czynności procesowe z udziałem prokuratora. Najprawdopodobniej usłyszy jednak zarzut zabójstwa.

(KWP w Gorzowie / mw)