Gramy i wspieramy

W niedzielę Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zagrała wyjątkowy, Noworoczny Koncert Charytatywny „ Policja dla Olka”. Występ dedykowany był naszemu emerytowanemu koledze z Komendy Powiatowej w Skoczowie - Aleksandrowi Hellerowi, który w konsekwencji wypadku w 2018 roku doznał poważnego urazu kręgosłupa. Odbył się on w kościele przy parafii św. Jana Chrzciciela w Brennej. W wydarzeniu udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński wraz z małżonką, Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie mł. insp. Jacek Stelmach, Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Janina Żagan, Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch oraz wiele innych osób chcących wesprzeć potrzebującego policjanta. W trakcie koncertu śląska orkiestra policyjna zaprezentowała repertuar świąteczny, między innymi kolędy oraz utwory muzyki popularnej kojarzone z okresem świątecznym.

Po występie odbyła się kwesta, w trakcie której każdy mógł dołożyć cegiełkę na zakup niezbędnego dla Olka sprzętu. Specjalnie na ten cel, policyjna orkiestra przekazała 50 płyt ze swoim repertuarem, z których cały dochód w wysokości 2300 złotych zasilił zbiórkę. Dzięki hojności uczestników, podczas wydarzenia zebrano 21 tysiący złotych na elektryczny wózek inwalidzki dla Aleksandra. To prawie cała kwota, która była potrzebna do jego zakupu.

Niesienie pomocy wpisane jest w codzienną policyjną służbę. Bywa jednak, że wsparcie niesione innym daleko wykracza poza zawodowe obowiązki, ponieważ wielu mundurowych angażuje się w inicjatywy charytatywne również prywatnie. Stróże prawa wspierają zbiórki dedykowane na różnego rodzaju szczytne cele, a także nie zapominają o swoich potrzebujących kolegach mundurowych oraz ich krewnych. Bywa, że pomoc dotyczy kolegów z innych formacji mundurowych, jak w przypadku zbiórki krwi dla saperów z Gliwic. Stróże prawa pamiętają także o wdowach i sierotach po poległych policjantach oraz policyjnych emerytach, którzy po pożegnaniu się z mundurem znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji. Takiej właśnie pomocy i służbowej solidarności doświadczył Aleksander Heller. O trudnej sytuacji Olka oraz sposobach, w jakie można mu pomóc, informowaliśmy w artykule: "Ponad 25 lat jako policjant niósł pomoc tym, którzy jej potrzebowali. Dziś to on potrzebuje pomocy". Były policjant wzruszony podziękował uczestnikom inicjatyw charytatywnych za okazane mu serce.

Przypominamy, że trwa okres rozliczeń podatkowych. Każdy z nas ma możliwość przekazania 1% swojego podatku na dobroczynny cel. Taki gest nic nie kosztuje, a stanowi nieocenione wsparcie. W rubryce "Cel szczegółowy" należy wpisać numer KRS wybranej przez siebie fundacji oraz wskazać osobę, której dedykowana jest pomoc finansowa.

47-letni Aleksander Heller jest byłym policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Przez ostatnie lata służby pracował w ogniwie patrolowo-interwencyjnym w Komisariacie Policji w Skoczowie. Pochodzący z Brennej, 46-letni Olek po 25 latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę. Miesiąc później, w dniu 3 kwietnia uległ poważnemu wypadkowi. Upadł z wysokości trzech metrów. Jeden moment, jedna chwila i wyrok, który usłyszeli najpierw jego najbliżsi, a później on sam - porażenie czterokończynowe. Olek przez ponad 25 lat pracy czuwał nad bezpieczeństwem mieszkańców i niósł pomoc tym, którzy jej potrzebowali. Dziś to on potrzebuje naszej pomocy. Rehabilitacja wiąże się z ogromnymi kosztami, których mimo wsparcia rodziny i przyjaciół, najbliżsi nie będą w stanie sami, bez pomocy osób dobrej woli, udźwignąć.