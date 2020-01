Policjanci odzyskali auto o wartości około 150 tys. zł Data publikacji 22.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z grupy NYSA wydziału kryminalnego zgorzeleckiej komendy odzyskali pojazd pochodzący z kradzieży o wartości ponad 150 tys. złotych. Samochód marki Fiat Ducato typu kamper został skradziony z terenu Niemiec. Obecnie policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności w tej sprawie.

Policjanci z grupy NYSA z wydziału kryminalnego zgorzeleckiej komendy prowadząc czynności ukierunkowane na zwalczanie przestępczości samochodowej na jednej z posesji w gminie Bogatynia ujawnili pojazd pochodzący z kradzieży. To kolejny pojazd odzyskany w ostatnim czasie przez funkcjonariuszy. Tym razem działania doprowadziły do odnalezienia samochodu marki Fiat Ducato typu kamper, który został skradziony z terenu Niemiec. Wartość pojazdu to blisko 150 tys. złotych.

Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia i typują osoby mające związek z tą kradzieżą.

(KWP we Wrocławiu / mw)