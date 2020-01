Chłopiec potrącony na przejściu dla pieszych Data publikacji 22.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w miniony poniedziałek na jednej z ulic Ostrowca Świętokrzyskiego. 28-latek kierujący peugeotem potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych chłopca. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę znajdującą się w aucie kierującego. Ostrowieccy policjanci szukają chłopca, gdyż ten bezpośrednio po zdarzeniu pobiegł w kierunku osiedla.

W miniony poniedziałek, 20.01.2020 r., przed 14.00 ostrowieccy mundurowi otrzymali zgłoszenie, że na ulicy Waryńskiego doszło do wypadku drogowego. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze drogówki ustalili, że 28-latek kierujący peugeotem, jadąc ulicą Waryńskiego w kierunku ulicy Sienkiewicza, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych chłopca. Bezpośrednio po zdarzeniu chłopak podniósł się z jezdni i pobiegł w kierunku osiedla. Z nagrania przekazanego przez kierującego francuskim autem 28-latka wynika, że chłopak ubrany był w czerwoną kurtkę z białym pasem, czapkę koloru szarego i spodnie jeansowe z przetarciami.

Apelujemy do osób, które były świadkami zdarzenia, bądź rozpoznają po ubiorze chłopca z nagrania, o to by zgłosiły się do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Nagranie publikujemy ku przestrodze.

(KWP w Kielcach / mw)