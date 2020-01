Policjanci z Grudziądza odnaleźli zaginionego 83-latka Data publikacji 22.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Grudziądza już po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia odnaleźli 83-latka, który zagubił się w trakcie wspólnych zakupów z żoną. Mężczyzna ma problemy z pamięcią i nie wiedział jak trafić z powrotem do domu. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

O zdarzeniu policjanci dowiedzieli się wczoraj, 21.01.2020 r., po 13:00, gdy żona poinformowała, że od 11:00 nie ma kontaktu ze swoim 83-letnim mężem. Mundurowi ustalili, że małżeństwo wyszło z domu na zakupy, ale w pewnym momencie kobieta straciła z oczu swojego męża. Gdy jej poszukiwania wraz z rodziną nie dały rezultatu, postanowiła wezwać Policję.

Z uwagi na to, że 83-latek ma problemy z pamięcią w komendzie został ogłoszony alarm, a na ulice zostały skierowane dodatkowe patrole. Funkcjonariusze poinformowali też firmy taksówkarskie oraz dyspozytora MZK, którym przekazali rysopis zaginionego. Na szczęście po kilkudziesięciu minutach poszukiwań policjanci w jednej z aptek odnaleźli 83-latka. Jak się okazało, mężczyzna przebywał tam od kilku godzin. Kontakt z seniorem był utrudniony, nie potrafił on wyjaśnić co robi w tym miejscu i dlaczego. Na miejsce wezwano załogę pogotowia ratunkowego, która przebadała 83-latka. Na szczęście stan zdrowia mężczyzny pozwoli, by trafił on pod opiekę rodziny.

Policjanci apelują, by zwracać uwagę na osoby starsze przebywające dłuższy czas w jednym miejscu lub chodzące w tym samym rejonie jakby czegoś szukały. Nie pozostawajmy obojętni wobec nich, zwłaszcza o tej porze roku. Jeśli sami opiekujemy się taką osobą, zadbajmy o to, by miała w ubranie wszytą kartkę z aktualnym adresem i numerem telefonu do najbliższej rodziny.

(KWP w Bydgoszczy)