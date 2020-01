Ukradł złote monety kolekcjonerskie. Zatrzymał go policjant po służbie Data publikacji 22.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z bydgoskiego Śródmieścia, w czasie wolnym od służby, zatrzymał sprawcę kradzieży ze sklepu numizmatycznego dwóch złotych monet kolekcjonerskich o wartości 9 tysięcy złotych. Zatrzymany mężczyzna już usłyszał zarzuty.

W miniony poniedziałek, 20.01.2020 r., około godziny 10.00 sierż. Marcin Wojewódzki z bydgoskiego Śródmieścia, będąc w czasie wolnym od służby, jechał autem ulicą Obrońców Bydgoszczy. Dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Warmińskiego zwrócił uwagę na dwóch biegnących tą ulicą mężczyzn. Wyglądało to tak, jakby drugi gonił pierwszego. Sytuacja stała się jasna w momencie, gdy funkcjonariusz usłyszał krzyki goniącego mężczyzny, by zatrzymać złodzieja. Policjant słysząc to natychmiast zaparkował pojazd i rozpoczął pościg za oddalającym się szybko, w stronę ulicy Bulwary, podejrzanym mężczyzną. Po krótkim pościgu 27-latek został przez niego zatrzymany i obezwładniony. Po chwili dobiegł pokrzywdzony i zrelacjonował, co się stało. Okazało się, że złodzieja gonił właściciel sklepu numizmatycznego, któremu ten ukradł dwie złote monety kolekcjonerskie o łącznej wartości 9 tysięcy złotych. Obie zostały odzyskane. Mężczyzna trzymał je w ręku w momencie zatrzymania. Bydgoszczanin jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży. Za tego typu przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy / mw)