Policjanci zlikwidowali laboratorium do produkcji metamfetaminy Data publikacji 22.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Z pozoru zwykła kontrola pojazdu, którą wykonywali policjanci z gorzyckiego komisariatu, zakończyła się zatrzymaniem kierowcy citroena. W kontrolowanym samochodzie mundurowi znaleźli narkotyki, a dalsze czynności w sprawie doprowadziły kryminalnych do laboratorium, w którym produkowano metamfetaminę. W związku z posiadaniem znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych oraz wytwarzaniem metamfetaminy zatrzymano 38-letniego obywatela Czech. Mężczyzna został już tymczasowo aresztowany.

W minioną środę, 15.01.2020 r., około 18.00, mundurowi z Komisariatu Policji w Gorzycach kontrolowali osobowego citroena, który zwrócił ich uwagę przy boisku sportowym w Turzy Śląskiej. Kierujący pojazdem podczas kontroli zaczął się nerwowo zachowywać. Nie potrafił znaleźć dokumentów ani racjonalnie wytłumaczyć przyczyny postoju w tym miejscu. Zapytany czy posiada środki, których posiadanie jest zabronione oświadczył, że nie ma przy sobie takich substancji i nigdy nie miał z nimi do czynienia. Policjanci nie dali się jednak zwieść tym zapewnieniom i przeszukali samochód oraz skontrolowali odzież 38-latka. Na tylnym siedzeniu znaleźli woreczek z zawartością pokruszonej skrystalizowanej białej substancji.

Mężczyzna został zatrzymany, a sprawę przejęli kryminalni z wodzisławskiej komendy. Dotarli oni do informacji, z których wynikało że w domu zajmowanym przez Czecha może dochodzić do nielegalnej produkcji metamfetaminy. Wspierani przez kolegów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz biegłym z zakresu chemii pojechali do Kobióra w powiecie pszczyńskim, gdzie zatrzymany mężczyzna wynajmował dom. Podczas akcji stróże prawa zabezpieczyli metamfetaminę, z której można było przygotować ponad 240 porcji tego narkotyku, marihuanę, 240 tabletek zawierających pseudoefedrynę i 36 kapsułek zawierających MDMA. Ponadto, w miejscu nielegalnej produkcji, śledczy znaleźli również substancje chemiczne oraz prekursory i przyrządy niezbędne do wytwarzania niedozwolonych substancji. Podczas przeszukania stróże prawa zabezpieczyli także broń i podrobiony dokument prawa jazdy. ​

38-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Policjanci powołają teraz biegłego, który ustali rodzaj przejętych substancji i przeznaczenie zabezpieczonych przedmiotów. Ponadto w prowadzonym postępowaniu trzeba wykazać, które substancje są gotowymi produktami, które półproduktami, półśrodkami, a które narzędziami, gdyż z okoliczności wynika, iż mogły one tworzyć linię produkcyjną i służyć do wytwarzania, przetwarzania albo przerabiania środków odurzających i psychotropowych. Dla prawidłowego zabezpieczenia śledztwa sąd na wniosek prokuratora i policji podjął decyzję o tymczasowym areszcie obywatela Czech. Za przestępstwa, których się dopuścił grozi mu nawet 10-letni pobyt w więzieniu.

(KWP w Katowicach/js)