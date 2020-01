Krakowscy policjanci zatrzymali mężczyznę posiadającego znaczne ilości narkotyków Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Pod koniec zeszłego tygodnia na krakowskim Podgórzu policjanci zatrzymali mężczyznę, posiadającego przy sobie oraz w zaparkowanym nieopodal pojeździe znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Kryminalni z Komisariatu Policji VI w Krakowie 17 stycznia br. w rejonie Podgórza na jednym z parkingów, zauważyli podejrzanie zachowującego się młodego mężczyznę. Policjanci postanowili sprawdzić, co jest powodem jego zachowania, jednak w momencie, kiedy chcieli go wylegitymować, mężczyzna zaczął uciekać. Szybko został jednak zatrzymany i wylegitymowany. W trakcie przeszukania mężczyzny policjanci znaleźli worek foliowy z zawartością białej substancji, natomiast w kieszeni jego kurtki odnaleźli zawiniątko z zawartością szarych tabletek.

Ponadto mężczyzna posiadał przy sobie klucz do jednego z zaparkowanych nieopodal pojazdów, gdzie policjanci również znaleźli narkotyki. Mężczyzna przyznał się, że znalezione substancje są jego własnością. W związku z tym został on zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie blisko 2700 gramów amfetaminy, ponad 3900 sztuk tabletek ecstasy, prawie 40 gramów pokruszonych tabletek tego samego narkotyku oraz ponad 350 gramów haszyszu. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, a także przygotowywania do wprowadzenia ich do obrotu. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Podejrzany decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

(KWP w Krakowie / kp)