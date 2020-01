Kierowca lexusa namierzony przez policjantów z grupy Speed Data publikacji 22.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z bydgoskiej grupy Speed namierzyli kierowcę lexusa, który przekroczył prędkość. Funkcjonariusze zarejestrowali wykroczenie policyjnym wideorejestratorem. Kierowca został ukarany mandatem karnym.

Do zdarzenia doszło 16 stycznia br. późnym popołudniem na krajowej 5 w miejscowości Stryszek. Wówczas policjanci z bydgoskiej „drogówki”, jadąc nieoznakowanym samochodem wyposażonym w wideorejestrator, zauważyli lexusa, którego kierowca jechał ze znaczną prędkością. Funkcjonariusze ruszyli za nim. Miernik pokazał 163 km/h przy ograniczeniu prędkości do 70 km/h poza obszarem zabudowanym. Kierujący został zatrzymany do kontroli. Mundurowi ukarali go mandatem karnym w wysokości 500 złotych i 10 pkt karnymi.

(KWP w Bydgoszczy/js)