Policjanci ze szczecinka nominowani w plebiscycie głosu szczecińskiego "Osobowość Roku 2019” Data publikacji 22.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj „Noworoczny czas, to okres podsumowań i rankingów. To także najlepsza okazja, aby docenić osoby, które w mijającym roku angażowały się w życie lokalnych społeczności, wyróżniły się dokonaniami w różnych dziedzinach, osiągały sukcesy, pomagały innym, wykazały się kreatywnością i talentem”, tak „Głos Szczeciński” argumentuje wybór nominowanych w poszczególnych kategoriach kandydatów. W gronie nominowanych znalazło się dwóch policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Tytuły Osobowość Roku zostaną przyznane w pięciu kategoriach: pierwsza to Kultura, druga Działalność społeczna i charytatywna, następna to Polityka, samorządność i społeczność lokalna, kolejna Biznes i ostatnia to Polityka.

Starszy sierżant Krzysztof Pawłat policjant Wydziału Dochodzeniowo Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku został nominowany w kategorii działalność społeczna i charytatywna za zatrzymanie po służbie nietrzeźwego rowerzysty o czym informowaliśmy Państwa w artykule: Ten policjant nawet po służbie troszczy się o bezpieczeństwo na drodze.

Drugim z nominowanych policjantów jest młodszy aspirant Piotr Kłos – przewodnik psa służbowego, który został nominowany również w kategorii działalność społeczna i charytatywna. Policjant nominację otrzymał za odnalezienie wraz z psem służbowym zaginionego mieszkańca gminy Borne Sulinowo o czym również informowaliśmy Państwa w artykule: Pies policyjny Kala bohaterką poszukiwań.

Nominowanym już teraz serdecznie gratulujemy! Docenianie policyjnej służby z którą często wiąże się wiele wyrzeczeń i trudności jest największą nagrodą z jaką może spotkać się każdy z funkcjonariuszy.

Swoje głosy na kandydatów można jeszcze oddawać do 11 lutego 2020 r do godz 23:00 na stronie: https://gs24.pl/p/kandydaci/osobowosc-roku-2019%2C1006611/?groupId=60475

(KWP w Szczecinie/js)