Policjanci z Brzegu poszukują świadków pobicia

Na początku lipca 2019 r. policjanci z Brzegu przyjęli zawiadomienie w sprawie pobicia. Wszystko wydarzyło się 30 czerwca w nocy, w rejonie boiska sportowego w Skarbimierzu Osiedle, gdzie odbywał się festyn. Wówczas poszkodowany został 21-letni obywatel Ukrainy i 46-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego. Niestety, starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu.

W tej sprawie brzeska prokuratura wszczęła śledztwo, a kryminalni pod jej nadzorem wykonali szereg czynności, między innymi zabezpieczyli monitoring i przesłuchali świadków. Zebrane materiały dowodowe pozwoliły na wytypowanie mężczyzny podejrzewanego o to przestępstwo. Dzięki temu, na początku stycznia funkcjonariusze zatrzymali 25-letniego mieszkańca powiatu brzeskiego. Mężczyzna usłyszał zarzut pobicia. Na wniosek brzeskiej prokuratury, sąd aresztował go na 2 miesiące. Grozi mu teraz kara do 8 lat więzienia.

Brzescy policjanci w dalszym ciągu poszukują świadków zdarzenia. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o tym co się wydarzyło 30 czerwca 2019 r. proszone są o kontakt osobisty bądź telefoniczny z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu pod nr 77 424 00 03 bądź 77 424 00 10.