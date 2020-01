Policjanci z Koronowa zatrzymali podpalacza Data publikacji 22.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 21-latek odpowie za pięć przestępstw dotyczących uszkodzenia mienia. Mężczyzna podpalał stodoły i pustostany. Na jego trop wpadli kryminalni z Koronowa. W wyniku jego przestępczej działalności straty sięgają kilkuset tysięcy złotych. Za uszkodzenie mienia grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Wszystko miało swój początek w miniony weekend. W sobotę (18.01.2020) w Mąkowarsku ktoś podpalił drewnianą stodołę z balotami słomy, które uległy częściowemu spaleniu. Pokrzywdzony oszacował straty na 3000 złotych. Natomiast w niedzielę (19.01.2020) w miejscowości Dziedzinek podpalony został niezamieszkały dom jednorodzinny. W wyniku pożaru budynek uległ całkowitemu spaleniu. Straty oszacowano na 50000 złotych.

Na miejscu byli policjanci z Koronowa. Funkcjonariusze z udziałem biegłego do spraw pożarnictwa przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego pozwoliła kryminalnym na wytypowanie podejrzewanych. Koronowscy policjanci zatrzymali do sprawy dwie osoby. Jedna z nich została przesłuchana w charakterze świadka i zwolniona. Natomiast druga usłyszała zarzuty. 21-latek będzie odpowiadać za uszkodzenie mienia. Funkcjonariusze ustalili, że to nie jedyne podpalenia na jego koncie. Udowodnili mu łącznie pięć przestępstw.

Do pierwszego podpalania przez podejrzanego doszło dokładnie 1 maja 2019 roku. Wówczas koronowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o podpaleniu drewnianej stodoły na terenie Mąkowarska. Znajdujące się w środku budynku baloty słomy uległy całkowitemu spaleniu. Straty oszacowano na 81000 złotych. Kolejne dwa podpalenia miały miejsce w lipcu i sierpniu, również na terenie Mąkowarska. Tym razem podpalił słomę znajdującą się w okienku piwnicznym niezamieszkałego domu, który uległ częściowemu spaleniu, a straty oszacowano na 100000 złotych. Miesiąc później spłonął stóg ze słomą o wartości 16000 złotych.

Teraz 21-latek za swoje zachowanie będzie odpowiadać przed sądem.

(KWP w Bydgoszczy)