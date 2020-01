„Bezpieczny senior” Data publikacji 22.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krakowie w dniach 21 i 22 stycznia br. zorganizowane zostały spotkania edukacyjne pod hasłem „Bezpieczny Senior”. Spotkania zorganizowano w ramach obchodów „Dnia Babci i Dziadka”, a poświęcone zostały problematyce bezpieczeństwa osób starszych. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy udziale Rady Krakowskich Seniorów.

Uczestnikami spotkań byli seniorzy z terenu Krakowa, pracownicy i kadra kierownicza Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Krakowie, uczniowie XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie oraz XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie, którzy działają w ramach wolontariatu w obszarze seniora.

Podczas wykładów głos zabrali: podkom. Beata Wcisło z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - koordynator działań w zakresie bezpieczeństwa seniorów małopolskiej Policji, która zaprezentowała tematykę związaną z szeroko rozumianym bezpieczeństwem osób starszych. Ponadto policjantka przytoczyła różne przykłady z jakimi w życiu codziennym borykają się osoby starsze. Miało to na celu zwiększenie ich świadomości w sytuacjach, w których przestępcy wykorzystują łatwowierność, by w ten sposób pozbawić ich majątku. Omówiła także tematykę związaną między innymi z przestępczością internetową, postępowania w przypadku przedkładania do podpisu różnych umów czy dokumentów. Ponadto policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie omówili metody działań sprawców przestępstw pod tzw. legendą - „na wnuczka”, „na pracownika opieki społecznej”, „na policjanta” - oraz przedstawili przykłady tego typu oszustw. Zwrócili uwagę uczestnikom spotkania, aby nie podawali obcym osobom szczegółowych informacji na swój temat oraz aby w kontaktach z nieznajomymi zachowywali ostrożność.

Następnie Miejski Rzecznik Konsumentów w Krakowie mówił na temat tego jak bezpiecznie i rozsądnie brać czynny udział w obrocie gospodarczym, jakie prawa z tego powodu przysługują seniorom, w jaki sposób oraz gdzie szukać pomocy prawnej. Kolejno przedstawiciele Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Krakowie udzielili informacji, na temat działania Ośrodka, a także tego jak skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej dla ofiar i świadków przestępstw.

Na zakończenie seniorom wręczono materiały informacyjno-edukacyjne i odblaski. Wszyscy uczestnicy mogli również skorzystać z porad prelegentów spotkania. W wydarzeniach tych łącznie uczestniczyło około 200 osób.

(KWP w Krakowie / mw)