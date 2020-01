Dzielnicowy po służbie pomógł rodzinie, której auto dachowało Data publikacji 23.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Dobrego (powiat radziejowski), w czasie wolnym od służby, ratował uwięzioną w przewróconym aucie rodzinie. Jak się okazało, chwilę wcześniej, samochód wypadł z drogi i dachował. Na szczęście skończyło się tylko na zadrapaniach.

Około godziny 18:00 w sobotę (18.01.2020 r.) asp. Przemysław Betliński z komendy powiatowej w Radziejowie, będący po służbie, przejeżdżał przez miejscowość Przemystka. W pewnym momencie zauważył leżące na poboczu, przewrócone auto. Zatrzymał się i pobiegł do samochodu.

Najpierw usłyszał głośny płacz i krzyki dzieci. Zobaczył, że w przewróconym aucie jest kilka osób. Siedząca z przodu kobieta próbowała wybić przednią szybę. Dzielnicowy wyciągnął popękaną szybę i pomógł wszystkim wydostać się z samochodu.

Jak się okazało, była to pięcioosobowa rodzina: babcia, matka i trójka jej małych dzieci. Policjant zaprowadził rodzinę do swego auta i zaopiekował się nimi do czasu przybycia służb ratowniczych, które wezwał.

Szczęśliwie, po badaniach, okazało się, że nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

(KWP w Bydgoszczy/js)